Vida Urbana Tocantins tem 31 vagas para profissionais da saúde em 24 cidades do interior Oportunidades são para médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e odontólogos

Nesta terça-feira, 15, o Tocantins tem 24 cidades com disponibilidade de vagas para diversos profissionais da saúde. São 31 vagas para médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e odontólogos, conforme o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems). Esse levantamento foi realizado pela equipe administrativa do Cosems, que entrou em contato com as Secretarias Municipais de Saúde. A disponibilidade das vagas vai até o dia 7 de fe...