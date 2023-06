O Tocantins tem disponíveis 30 vagas para profissionais da saúde em 20 cidades do Estado. As oportunidades são para profissionais da área da medicina, farmácia, psicologia, medicina veterinária, assistência social, fonoaudiologia, educação física, conforme o levantamento do conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS).

As vagas estarão disponíveis até o dia 7 de julho, ou enquanto houver disponibilidade para o preenchimento.

As oportunidades são para as cidades de Aparecida do Rio Negro; Cachoeirinha; Caseara; Centenário; Combinado; Conceição do Tocantins; Dianópolis; Formoso do Araguaia; Goiatins; Gurupi; Monte Santo; Palmeirante; Pindorama; Pium; Ponte Alta do Tocantins; Porto Nacional; Pugmil; Rio Sono; Santa Rita e Tocantínia.