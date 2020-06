O Tocantins tem 133 pacientes hospitalizados por infecção de Covid-19, conforme dados desta sábado, 27, da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Desse número, em leitos públicos são 69, sendo 43 clínicos e 26 em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Já em leitos privados são 64, com 42 em clínicos e 22 em UTIs.

Somando esses números, o Estado tem 85 pessoas com a doença internadas em leitos clínicos e 48 em UTI-Covid. Além disso, o número de pacientes internados corresponde a 3,6% dos pacientes ainda ativos da doença, que conforme a SES, é de 3.672 neste, sendo estes casos ainda em isolamento, seja domiciliar ou hospitalar. Esse dado representa 36,8% do número de diagnósticos positivos para a infecção desde o início da pandemia.

Ao todo, o Estado tem 9.966 casos positivos da doença, sendo que 6.103 estão recuperados e 191 são casos de pessoas que não resistiram às complicações da doença e vieram a óbito. Esse número já é o atualizado pela SES deste do sábado no novo portal com informações sobre os casos.

Hospitalizados

Conforme os dados da SES, as unidades de Palmas, Araguaína e Gurupi, que tem leitos de UTI-Covid, tem ocupação de 70% no Regional de Araguaína, 63% no Regional de Gurupi e 38% no Geral de Palmas (HGP). Com relação aos leitos clínicos, o Hospital Regional de Porto Nacional tem a maior taxa, sendo 60% dos leitos.

Já Xambioá tem 38% de ocupação, Augustinópolis 31%, Paraíso 27%, Guaraí 10%, Miracema 8%. Já as unidades do HGP e do Hospital Infantil de Palmas, tem taxa de 37% e 33%, respectivamente, nos leitos clínicos. O Regional de Gurupi tem 13%.

Ao todo, as unidades hospitalares estaduais têm 51 internados no momento, entretanto esse dado apresenta somente os leitos estaduais, ainda não estão consolidados aqueles que são contratualizados. Ao comparar com o número de 69 de hospitalizados em locais públicos das últimas 24 horas, a diferença é de 18 internados, o que leva a conclusão de que ao menos 18 pessoas estão internadas, na rede pública, em leitos contratualizados.

Conforme o dado da SES ainda, levando em consideração somente os leitos geridos pelo Estado, no mês de junho foram 166 aos todo, e já houve 137 altas. Dos dados desde o início da pandemia são 398 internações e 248 altas, conforme a SES. Ao Jornal do Tocantins, questionada a SES informou que nas próximas semanas os números dos internados também em leitos contratualizados serão incluso no novo site.

Portal

Esse novo site da SES tem de informações pertinentes ao enfrentamento da Covid-19 no Tocantins, foi desenvolvido e elaborado em parceria entre os setores do Integra Saúde, responsável pelos painéis de indicadores de Saúde no Tocantins, e Diretoria de Comunicação. No portal é possível acessar informações pertinentes à doença, informações epidemiológicas, dados referentes às testagens e ocupação de leitos na rede Estadual de Saúde, além das informações contidas nos boletins diários, atualizadas diariamente. O site apresenta publicações de notas técnicas e planos de contingência, sejam eles estaduais, municipais ou hospitalares, e decretos.