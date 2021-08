Vida Urbana Tocantins tem 277 novos casos confirmados de Covid-19 em 38 cidades Estado acumula 216.824 diagnósticos positivos e 3.655 óbitos; Boletim da SES foi enviado a imprensa, mas dados no site seguem sem atualização por problemas na internet

Com 277 novos casos confirmados de Covid-19 em 38 cidades, o Tocantins acumula 216.824 diagnósticos positivos para a doença desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Esses dados são do 526º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) que indicam ainda que são 8.253 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar, por estar com a doença ativa a...