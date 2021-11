Vida Urbana Tocantins tem 241 novos casos confirmados de Covid-19 nesta quinta-feira Uma nova morte também foi confirmada e Estado chega a 3.914 óbitos

O Tocantins confirmou mais 241 novos casos confirmados e uma morte para a Covid-19 nesta quinta-feira, 25, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A nova morte ocorrida devido às complicações da doença é de uma mulher de 88 anos com hipertensão, que morava em Filadélfia e faleceu no último dia 13. Conforme a SES, d...