Vida Urbana Tocantins tem 223 respiradores em funcionamento e 800 leitos, sendo 288 de UTI Parte dos dados havia sido repassada em reunião do Comitê de Crise para Prevenção e outra são resultado de entrevista do secretário Edgar Tollini à coluna do JTo

O Tocantins tem 223 respiradores em funcionamento nas unidades hospitalares públicas do Estado, conforme a informação da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A informação repassada a coluna Antena Ligada do Jornal do Tocantins, nesta quarta-feira, 1º, em entrevista com o secretário, Edgar Tollini. Saiba mais aqui. “A SES possui uma ata de registro de preço que contempla aproximadamente 200 respiradores, sobre a qual tem entrado em contato com as empresas ganhadoras para ver a entrega dos equipamentos considerando a dificuld...