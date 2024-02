O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta segunda-feira, 5, a disponibilidade de 16 vagas para profissionais da saúde em 13 municípios do estado. As informações permanecerão válidas até o dia 19 de fevereiro ou dependendo do seu preenchimento.

São disponibilizadas vagas para psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, assistente social, fonoaudiólogos, farmacêuticos e terapeuta ocupacional.

Interessados em se candidatar a alguma das oportunidades listadas devem entrar em contato diretamente com as respectivas gestões municipais ou responsáveis indicados para obter mais informações sobre os requisitos específicos da vaga e os procedimentos de seleção. Para mais informações acesse aqui

Confira a lista

1. Axixá do Tocantins - 1 vaga para Psicólogo(a)

2. Cachoeirinha - 1 vaga para Fisioterapeuta

3. Chapada da Areia - 1 vaga para Psicólogo(a)

4. Combinado - 1 vaga para Psicólogo(a)

5. Conceição do Tocantins - 1 vaga para Odontólogo(a)

6. Conceição do Tocantins - 1 vaga para Psicólogo(a)

7. Cristalândia - 1 vaga para Assistente Social

8. Lajeado - 1 vaga para Odontólogo(a)

9. Lajeado - 1 vaga para Farmacêutico(a)

10. Natividade - 1 vaga para Fonoaudiólogo(a)

11. Palmeiropolis - 1 vaga para Psicólogo(a)

12. Riachinho - 1 vaga para Psicólogo(a)

13. Rio da Conceição - 1 vaga para Farmacêutico(a)

14. Santa Rosa - 1 vaga para Psicólogo(a)

15. Tocantinópolis - 1 vaga para Fonoaudiólogo(a)

16. Tocantinópolis - 1 vaga para Terapeuta Ocupacional