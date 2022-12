Vida Urbana Tocantins tem 15 casos confirmados em 4 novas variantes de Covid-19 Casos estão distribuídos em cinco municípios e Secretária de Estado da Saúde acompanha novas variantes e subvariantes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira, 30, que o Tocantins tem 15 casos confirmados de novas variantes da Covid-19, distribuídos em cinco municípios, Aliança do Tocantins, Cristalândia, Gurupi, Palmas e Porto Nacional. De acordo com a SES, os casos apresentam a circulação de quatro linhagens no Estado. Sete amostras são do tipo B...