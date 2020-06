O Tocantins registrou 13 mortes de pessoas residentes em outros sete estados por Covid-19, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), além dos 87 mortes de moradores de 30 municípios tocantinenses até esta quarta-feira, 4. Ao todo, juntando os residentes e não residentes foram 100 mortes pela doença. Esses dados haviam sido solicitados ainda em maio pelo Jornal do Tocantins, mas SES repassou as informações nesta quarta.

Conforme os números, desse total de 13 mortes, nove casos eram de pessoas com ao menos uma comorbidade como hipertensão, obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca e DPOC. Em porcentagem, os pacientes que faleceram e tinham outras complicações correspondem a 69,2% dessas mortes. Ainda segundo os dados da SES, os óbitos ocorreram em pessoas entre 51 e 77 anos, sendo somente dois casos eram de mulheres (15,3%) e os outros 11 de homens (84,6%).

Além disso, a maioria dos falecimentos de pessoas residentes de outros estados é de profissionais que trabalham nas rodovias transportando cargas, sendo seis caminhoneiros, assim 46,1%. Também há registros de três aposentados e pensionistas, dois trabalhadores agropecuários, além de um representante comercial e um professor.

Residência

No que se refere aos Estados de residência desses óbitos, o Pará tem maior quantidade de registros com seis casos, em porcentagem com 46,1% dos 13 falecimentos registrados. Já outros 15,3% que corresponde a dois óbitos são de moradores de Goiás. Outras cinco unidades federativas tiveram um paciente que morre pela Covid-19 contabilizados, sendo Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, o Mato Grosso e Paraná.

Ainda segundo as informações da SES, das cidades de moradia dos pacientes que não resistiram à doença e/ou complicações causadas são de três de São Geraldo do Araguaia no Pará. Já as demais cidades tem um caso de óbito cada, sendo Parauapebas (PA), Carolina (MA), Goiânia (GO), Canaã dos Carajás (PA), São Lourenço da Mata (PE), Sete Lagoas (MG), Santana do Araguaia (PA), Vila Rica (MT), Trindade (GO) e Palotina (PR).

Hospitais

Os dados da SES apontam que 76,9% dos óbitos de moradores de outras unidades federativas ocorreram em unidades hospitalares do Norte do Tocantins. Em Araguaína, a SES registrou sete mortes, que equivale a 53,8%, com um caso no Hospital Regional e os demais no Dom Orione.

Além disso, os Hospitais Regional de Augustinópolis, Regional de Guaraí e Municipal de Colinas registraram cada uma pessoa falecida em decorrência da Covid-19. Outras três mortes ocorreram Capital, sendo que os pacientes estavam internados no Hospital Palmas Medical, Instituto de Terapia Intensiva e no Hospital Geral de Palmas.