Vida Urbana Tocantins tem 13 casos notificados de malária importados e Saúde alerta para prevenção e diagnóstico Tocantins está há dois anos sem registros da doença contraída dentro do Estado

Até o momento, o Tocantins tem 13 casos notificados de malária, com 12 importados de outros estados da Região Amazônica e o outro caso é proveniente da Guiana Francesa. Esses dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), divulgados nesta quinta-feira, 5, dois antes do Dia da Malária nas Américas, lembrado no sábado, 6. Com base na data, a Saúde Estadu...