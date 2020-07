Com 122 municípios tocantinenses registrando casos de Covid-19, o Estado contabiliza 12.640 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Esse número aponta uma incidência de 803,62 infectados por 100 mil habitantes, segundo o 113º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), sendo 4.566 pacientes ainda ativos, 7.850 recuperados e 224 óbitos.

Segundo a SES, somente as cidades de Centenário, Chapada da Natividade, Combinado, Conceição do Tocantins, Jaú do Tocantins, Lavandeira, Mateiros, Monte Santo, Novo Jardim, Paranã, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins, Recursolândia, Santa Rita do Tocantins, Sucupira, São Félix do Tocantins e São Valério ainda não tem registros da doença nesta segunda-feira, 6.

Índices

Conforme o Boletim Epidemiológico, somente nas 24 horas o Tocantins 168 teve novos registros confirmados, sendo em Araguaína (78), Palmas (30), Porto Nacional (22), Arapoema (8), Darcinópolis (6), Esperantina (04), Bernardo Sayão (2), Colinas do Tocantins (2), Goiatins (2), Riachinho (2), Tocantinópolis (2), Aparecida do Rio Negro (1), Araguanã (1), Babaçulândia (1), Brejinho de Nazaré (1), Dianópolis (1), Gurupi (1), Itaporã do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Santa Fé do Araguaia (1) e São Bento do Tocantins (1).

Já com esses novos infectados confirmados nesta segunda, são 4.566 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que 171 estão internados em unidades hospitalares do Estado, somando os moradores e não residentes. Dos doentes que recebem tratamento em hospitais são 106 em leitos públicos e 65 em privados, somando os leitos clínicos e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI-Covid).

Essa ocupação, conforme a SES, representa que 28% dos leitos clínicos e 70% das UTIs estão ocupados, sendo que o Hospital Regional de Araguaína está com a capacidade em 100%, o Geral de Palmas e o Regional de Gurupi com 60%, cada.

Além disso, segundo a SES, também nas últimas 24 horas, foram quatro novas mortes causadas pelas complicações da infecção, que somam o quantitativo de 224 óbitos, em 52 municípios, e uma letalidade em 1,77%. Os óbitos são de: uma mulher de 37 anos com diabetes, residente em Xambioá, um mulher de 45 anos com diabetes, residente em Dianópolis, uma mulher de 81 anos com diabetes e hipertensão, e um homem de 87 anos com hipertensão, residente em Brejinho de Nazaré.