Com 1.218 novos diagnósticos e 14 novas mortes confirmadas para a Covid-19, o Tocantins chega aos 47.558 casos acumulado e 635 óbitos em 165 dias de pandemia. Esses novos registros de infectados são de 96 cidades tocantinenses, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgado nesta sexta-feira, 27.

Conforme a SES, atualmente o Estado tem 17.519 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar. Ou seja, 36,8% dos diagnósticos positivos ainda são de pessoas com a doença ativa. No que se refere aos casos curados, o Tocantins registra 29.404 recuperações. Não há detalhes de idade, sexo ou local de moradia desses casos no Boletim da SES.

Confirma o detalhamento da SES sobre as mortes incluídas no Boletim desta sexta-feira