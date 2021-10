Vida Urbana Tocantins soma 7,4 mil aplicações de doses de reforço No Estado, até o momento, recebem a terceira dose os idosos com mais de 70 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde

O Tocantins aplicou 7,4 mil doses de reforço nos grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde (MS) até agora. O dado é do Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES) que teve a última atualização às 10 horas deste domingo, 3. Conforme o portal Integra Saúde, o número de vacinados com a terceira dose corresponde a 0,47% da população. Atualmente, no Estado e...