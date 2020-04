A Secretaria de Estado da Saúde (SES) conformou o 18º caso de Covid-19 no Tocantins nesta segunda-feira, 6. Segundo o Boletim Epidemiológico, o novo caso é de Palmas. A paciente com a doença é uma mulher, de 29 anos, com histórico de viagem para França. Atualmente são 13 casos na Capital, quatro em Araguaína e um em Dianópolis. Do total de casos confirmados, 11 são mulheres e sete são homens.

A SES relata que a paciente apresentou sintomas clássicos da doença, sem histórico de internação e permanecendo em isolamento domiciliar. A pasta explica que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) realizou oito exames para Covid-19, somente um com a confirmação de mais um caso positivo no município de Palmas.

De acordo com a SES, essas são as últimas amostras que chegaram ao laboratório para análise, após a força tarefa realizada no fim de semana, não havendo mais amostras com exames pendentes.