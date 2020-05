No boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 6, o Tocantins segue sendo o estado com o menor número de óbitos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) no País, nove até o momento. Por outro lado, o Estado conta agora com 351 registros de pessoas infectadas pela doença e ultrapassou o Mato Grosso do Sul, que tem 288 confirmações.

Nesta quarta, segundo informou o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, o Tocantins confirmou dois novos óbitos por causa da doença nas últimas 24 horas e chegou a nove mortes. Além disso, 290 pacientes estão em isolamento domiciliar ou hospitalar e outros 52 já se recuperaram da doença.

O Brasil bateu o recorde de mortes e casos confirmados notificados em 24 horas. Foram registrados mais 10.503 pessoas infectadas e 615 novos óbitos por covid-19. O número de pacientes recuperados é de 51.370.