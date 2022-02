Vida Urbana Tocantins segue com 23 desabrigados em três cidades; governador sobrevoa áreas indígenas alagadas Estado chegou a ter 3,1 mil pessoas afetadas entre desalojados e desabrigados e mais de 30 cidades com monitoramento

O Tocantins segue com 23 pessoas que estão em abrigos públicos ou locais cedidos pelo poder público devido às fortes chuvas que causaram enchentes e cheias em rios do Estado. Esse número é o mesmo dos últimos três dias, quando começou fevereiro. As cidades que ainda estão desabrigadas são Araguanã, Rio dos Bois e Tupirama. Os dados são do Boletim da Defesa Civil desta q...