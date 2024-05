Vida Urbana Tocantins se une para ajudar comunidades gaúchas Campanhas de doações no estado têm se intensificado nos últimos dias para arrecadar e enviar doações de roupas e alimentos para o Rio Grande do Sul

Desde o último domingo (5), o povo tocantinense tem se mobilizado para arrecadar e enviar doações às comunidades gaúchas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul (RS). Em Palmas, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) tem recebido doações de diversos locais do estado. Conforme Rudiney Moreira, coordenador da ação no CTG de Palmas, localizado na Quadra 511 Sul Al...