Tocantins registra um total de 723.926 pessoas notificadas e acumula 233.352 casos confirmados

Neste sábado, 4, de acordo com o Boletim Epidemiológico, foram contabilizados 212 novos casos confirmados para Covid-19 no Tocantins, 40 deles registrados somente na Capital. Deste total, 76 são registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta sexta-feira. C...