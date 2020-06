Vida Urbana Tocantins registra três assassinatos no final de semana em Araguaína e Goiatins Em Araguaína um dos casos envolveu uma briga de casa e em Goiatins uma confusão entre dois irmãos

O Tocantins registrou três assassinatos no final de semana no Norte do Estado, conforme informações da Polícia Militar (PM). Em Araguaína, neste domingo, 28, dois crimes de homicídio após desentendimentos ocorreram no setor Monte Sinai e no Bairro JK, já no sábado, 27, um homem matou o próprio irmão com golpes de faca durante briga em Goiatins. Conforme a PM, ...