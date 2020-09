O Tocantins registra 411 novos casos confirmados e seis novas mortes por Covid-19 no 176º Boletim Epidemiológico, divulgado neste feriado da Independência do Brasil, segunda-feira, 7. Os números são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e somados com os demais acumulam 55.906 diagnósticos positivos para a doença e 754 óbitos.

Conforme a SES, do número de doentes registrados nos 139 municípios tocantinenses durante esse período de pandemia são 38.141 pacientes que já são considerados recuperados e 17.011 que ainda são infectados com a doença ativa, ou seja, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Novos casos

Dos novos casos informados no Boletim da SES desta segunda, são 55 registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data do domino, 6. Já no caso das mortes, no último domingo foram quatro mortes e outras duas ainda do sábado, 5.

Confira detalhes divulgados pela SES dos óbitos nos últimos dois dias: um homem de 57 anos, residente de Paraíso do Tocantins; um homem com hipertensão e 76 anos de Araguaína; um homem de 75 anos com doença pulmonar crônica e hipertensão de Augustinópolis; um homem de 85 anos, residente de Centenário com insuficiência renal aguda; além de um homem de 66 anos com insuficiência renal aguda, residente de Araguaína; e um Homem de 94 anos com câncer, residente de Tocantinópolis.