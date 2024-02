No ano de 2023, o estado do Tocantins registrou 819 novos diagnósticos de câncer, conforme dados do Sistema de Informação de Câncer (Siscan), divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) no sábado, 3.

A divulgação ocorreu às vésperas do Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado anualmente neste domingo, 4, com o propósito de aumentar a conscientização sobre a doença, incentivar a prevenção e proporcionar acesso ao tratamento.

A SES-TO destaca que, por meio do Sistema Único de Saúde (Sus), oferece tratamento contra o câncer no Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hospital Regional de Araguaína (HRA). Esses serviços são disponibilizados pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), bem como por uma empresa terceirizada na capital.

A pasta ressalta que essas unidades prestam atendimentos especializados em áreas como Oncologia Clínica, Oncologia Pediátrica, Onco-Hematologia, Oncologia Cirúrgica, Ginecologia, Mastologia, Urologia, Dermatologia, Cardiologia, Clínica da Dor e Cuidados Paliativos.

De acordo com a SES, atualmente, mais de 1500 pessoas estão em tratamento nas duas Unacons em todo o Tocantins.

Sobre a Doença

A SES enfatiza que o câncer é um termo genérico para um extenso grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do corpo, sendo também denominado como tumores malignos e neoplasias.

Uma característica distintiva do câncer é a rápida proliferação de células anormais que ultrapassam seus limites habituais, podendo invadir partes adjacentes do corpo e disseminar-se para outros órgãos, processo conhecido como metástase. Este último é apontado como a principal causa de morte por câncer.

O médico oncologista Lucas Guglielmi, ressaltou, por meio da assessoria, que o consumo de tabaco, álcool, uma dieta pouco saudável e a inatividade física são os principais fatores de risco para o câncer. “O envelhecimento é outro fator, pois a incidência do câncer aumenta drasticamente com a idade, devido a uma acumulação de riscos para cânceres específicos. Além dos cuidados que citei acima, em caso de diagnóstico a detecção precoce e o tratamento adequado aumentam consideravelmente a chance de cura”.