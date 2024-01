Durante a chuva rápida que caiu sobre o Tocantins na tarde desta quarta-feira, 17, fortes rajadas de ventos e alagamentos foram registrados em diversos pontos da capital. Com o clima instável, mais de 60 mil descargas atmosféricas, raios, atingiram o Tocantins. Os dados são do NetClima/Energisa, divulgados pela concessionária de energia elétrica.

Os dados parciais apontam que entre às 00h e às 16h30, quando a chuva intensa atingiu a capital, 62.368 raios caíram no Tocantins, segundo a Energisa.

Na capital, de acordo com previsão enviada pela meteorologista da concessionária, Ana Paula Paes, a previsão para ontem era de tempo instável com ventos e chuva de moderada a localmente intensa, com destaque para Palmas e Araguaína. A previsão apontava ainda ventos de aproximadamente 40 a 60 km/h.

Medições de estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Palmas, apontam que a cidade chegou a registrar chuva de pelo menos 15.8 mm. Em Araguaína choveu cerca de 7 mm.

Um alerta do Inmet para chuvas intensas com grau de perigo potencial, válido das 10h de ontem até às 10h de hoje, abrange a maior parte do estado, 103 municípios, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Próximos dias

De acordo com a meteorologista, a previsão para os próximos dias é de chuva moderada e intensa em todo o Tocantins.

O Inmet prevê que o clima em Palmas hoje deve ter muitas nuvens com pancadas isoladas durante todo o dia e ventos fracos com máxima de 34°C e mínima de 22°C. A umidade varia entre 60% e 100%.

Em Araguaína a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada durante a manhã e muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde e noite. A máxima deve atingir 34°C e a mínima 24°C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 95%.