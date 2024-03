O Tocantins registrou mais de 58 mil raios entre quarta-feira (13) e até às 7h desta quinta-feira (14). Os dados são coletados a partir de um monitoramento do grupo Storm em parceria com a Energisa.

Conforme divulgado, na quarta-feira (13), foram registrados 42.473 raios e até as 7h da manhã desta quinta-feira (14), o Estado já havia registrado 16.312 descargas atmosféricas, com maior incidência na capital, Palmas, na região sudeste e parte do Norte.

De acordo com as previsões divulgadas, a tendência para os próximos dias é de que as temperaturas devem ficar acima da média climatológica. Na sexta-feira (15), a chuva deve ser mais intensa no Norte do Estado e no sábado (16) e domingo (17) em áreas mais abrangentes do Tocantins.

A concessionária enfatiza que ações simples podem prevenir danos e incidentes. “Por exemplo, se houver fios elétricos partidos ou caídos na rua, é recomendado manter distância do local. No caso de galhos na rede elétrica, é importante não removê-los por conta própria. Em ambos os casos, a orientação é acionar a empresa por meio de um dos seus canais de atendimento”, explica.

Recomendações

Confira a seguir as orientações que a Energisa fornece para se proteger durante tempestades:

- Evite contato com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, que estejam ligados à eletricidade;

- Se estiver dentro de um carro durante uma tempestade, permaneça no veículo, pois oferece excelente proteção contra raios;

- Evite tomar banho durante tempestades, pois há risco de choque elétrico em caso de raios na rede elétrica;

- Desconecte todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos das tomadas;

- Durante uma tempestade, ao utilizar telefone fixo ou celular enquanto estiver carregando, um raio pode atingir as linhas de energia e telefonia na rua, causando sobrecarga na rede. Desligue o aparelho para evitar choques;

- Evite locais abertos e superfícies planas, como campos de futebol, piscinas, rios ou mares. Se o seu corpo estiver no ponto mais alto da superfície, pode atrair um raio e sofrer uma descarga. Procure abrigo em um local seguro, mas não se esconda debaixo de árvores;

- Não manipule equipamentos conectados à tomada, antena ou rede telefônica;

- Em caso de fios elétricos partidos ou caídos na rua, mantenha distância.

A Energisa recomenda ainda que os clientes comuniquem ocorrências envolvendo a rede elétrica por meio dos seus canais de atendimento.