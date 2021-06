Redação Jornal do Tocantins

No 452º boletim estadual, a Secretaria Estadual da Saúde (SES), divulgado nesta quinta-feira, 10, aponta que mais 1.089 novos casos da Covid-19 foram confirmados no Tocantins, sendo 150 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta quarta-feira, 9.

Outro dado que chama à atenção no informativo é o número de óbitos registrados hoje. Segundo o documento, mais 15 pessoas perderam a vida por conta da doença no Estado. Sete destes pacientes não tinham nenhuma comobidade.

Em relação aos novos infectados de hoje, 791 foram detectados por exames RT-PCR, 41 por sorologia e 257 por teste rápido.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 554.166 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 185.594 casos confirmados. Destes, 166.358 pacientes estão recuperados, 16.250 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 2.986 pacientes foram a óbito.

Novos óbitos

Mulher de 24 anos, residente em Nova Olinda. Comorbidades: não relatada. Óbito dia 03/06/21 no Hospital Geral de Palmas.

Mulher de 55 anos, residente em Colinas. Comorbidades: não relada. Óbito dia 01/05/21 no Hospital Instituto Sinai Araguaína.

Mulher de 62 anos, residente em Tupiratins. Comorbidades: não relatado. Óbito em 02/06/21 no Hospital Geral de Palmas.

Homem de 53 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: não relatado. Óbito dia 03/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Mulher de 48 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: obesidade. Óbito dia 04/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Homem de 45 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 04/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Mulher de 65 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 02/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Homem de 56 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 06/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Mulher de 67 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: insuficiência cardíaca. Óbito dia 04/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Homem de 80 anos, residente em Dianópolis. Comorbidades: diabetes. Óbito dia 04/06/21 no Hospital Regional de Dianópolis.

Mulher de 52 anos, residente em Esperantina. Comorbidades: não relatado. Óbito dia 20/05/21.

Mulher de 59 anos, residente em Pedro Afonso. Comorbidades: não relatado. Óbito dia 05/06/21 no Hospital Santa Thereza.

Homem de 72 anos, residente em Brasilândia do Tocantins. Comorbidades: hipertensão e síndrome nefrítica. Óbito dia 05/06/21 no Hospital Geral de Palmas.

Homem de 37 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: não relatado. Óbito dia 05/06/21 no Hospital Municipal de Araguaína.

Mulher de 58 anos, residente em Colinas do Tocantins. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 03/06/21 no Hospital Geral de Palmas.