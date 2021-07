Novo boletim epidemiológico, divulgado neste sábado, 10, aponta 14 novas mortes em decorrência da Covid-19 o Tocantins, além de mais 407 casos confirmados da doença. De acordo com o documento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), as vítimas têm idades entre 36 e 90 anos e oito dos óbitos ocorreram em Gurupi, Sul do Estado.

Dos casos confirmados, 64 foram diagnosticados nas últimas 24 horas e o restante é amostras coletadas em dias anteriores e incluídos no sistema até a última sexta-feira, 9.

Até a presente data, o Estado contabiliza 599.766 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 202.215 casos confirmados da doença. Destes, pacientes 185.066 estão recuperados e 13.834 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 3.315 óbitos.

Em todo o Estado, 344 pessoas estão internadas em decorrência da doença, sendo 228 em leitos públicos e 116 em leitos privados.

Detalhe dos novos óbitos

1. Um homem de 90 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: diabetes. Óbito em 17/06/2021 no Hospital Regional de Gurupi.

2. Um homem de 36 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: Óbito em 13/06/2021 no Hospital Regional de Gurupi.

3. Um homem de 76 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: doença isquêmica crônica do coração. Óbito em 10/06/2021 no Hospital Regional de Gurupi.

4. Um homem de 71 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: diabetes e transplantado renal. Óbito em 12/05/2021 no Hospital Regional de Araguaína.

5. Uma mulher de 70 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Óbito em 27/05/2021 no Hospital Dom Orione.

6. Um homem de 47 anos, residente em Araguaína. Comorbidades: hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade. Óbito em 23/06/2021 no Hospital Dom Orione.

7. Um homem de 54 anos, residente em Aparecida do Rio Negro. Comorbidades: não relatado. Óbito em 04/07/2021 no Hospital Estadual de Combate à Covid.

8. Uma mulher de 84 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: não relatado. Óbito em 17/05/2021 no Hospital Regional de Gurupi.

9. Uma mulher de 86 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: não relatado. Óbito em 19/06/2021 no Hospital Unimed Gurupi.

10. Um homem de 76 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: não relatado. Óbito em 04/06/2021 no Hospital Regional de Gurupi.

11. Uma mulher de 54 anos, residente em Ponte Alta do Bom Jesus. Comorbidades: não relatado. Óbito em 28/06/2021 no Hospital Regional de Porto Nacional.

12. Um homem de 52 anos, residente em Sampaio. Comorbidades: não relatado. Óbito em 02/06/2021 no Hospital Dom Orione.

13. Uma mulher de 65 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: não relatado. Óbito em 20/06/2021 no Hospital Regional de Gurupi.

14. Um homem de 39 anos, residente em Gurupi. Comorbidades: cirrose hepática. Óbito em 19/06/2021 no Hospital Regional de Gurupi.