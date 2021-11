Vida Urbana Tocantins registra crescimento no número de casamentos civis em 2020 No Estado, a alta nesse periodo é de 11,8% em relação ao ano anterior

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente as Estatísticas do Registro Civil, que investigam registros de nascimentos, casamentos e óbitos nos cartórios, mostra que enquanto a média nacional registrou queda no número de casamentos civis, no Tocantins houve aumento. Foram 6.842 firmados em cartório no ano de 2020, o que equivale a...