Tocantins registra crescimento de 35% no número de focos de calor e agosto tem quase 2,3 mil casos

Com 2.296 registros de focos de calor somente nos últimos 25 dias, o Tocantins tem um crescimento de 35% do número de incêndios em comparação com o ano passado. De janeiro até esta quarta-feira, 25, o Estado já chega a 6.372 casos, contra 4.714 no mesmo período do ano passado. A diferença no número registrado pelos satélites do Instituto Nacional de Pesqui...