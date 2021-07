Vida Urbana Tocantins registra aumento de 57% na compra de armas novas, mostra Anuário de Segurança Total de armas ativas no Estado passa de 10,4 mil com alta de 23% em relação a 2019

O número de novas armas no Tocantins cresceu 57% em 2020, mostra o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado semana passada. Se em 2019 os tocantinenses registraram 1.360 novas armas, no ano passado o total de registros passou para 1.360. No país, o número de novas armas quase dobrou ao alcançar 97%. E...