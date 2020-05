Por meio do seu boletim epidemiológico diário, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 neste sábado, 18. Com os números em ascensão, o Estado registrou 231 novos casos e chegou a 2.430 pessoas que já foram infectadas pela doença. Foram confirmadas mais duas mortes em decorrência da doença e agora o Estado soma 51 óbitos. A pasta também informa que 531 pessoas já se recuperaram e 1.848 estão em isolamento hospitalar ou domiciliar.

De acordo com os dados da SES, são 82 cidades tocantinenses com registro da doença, sendo que 22 delas já registram óbitos em decorrência da Covid-19. A pasta também diz que a maioria das pessoas infectadas está na faixa etária de 20 a 39 anos, com 1.204 pacientes. Logo atrás vem o grupo com idades entre 40 e 59 anos, com 757 registros. Os outros casos estão nas faixas etárias de: 0 a 9 anos (67), 10 a 19 anos (162), 60 a 69 anos (139) e mais de 70 anos (101).

Óbitos

A cidade de Nova Olinda registrou seu primeiro óbito por conta da doença, um homem de 56 anos, que estava internado em um hospital particular de Araguaína e faleceu no dia 22 de maio. Miranorte perdeu seu segundo morador para a doença. Um homem 44 anos, com obesidade, faleceu no dia 22 de maio no Hospital Regional de Gurupi, mas o registro só foi confirmado neste sábado.

Novos registros

Segundo o Boletim, com 118 novos diagnósticos positivos, Araguaína teve o maior número de casos registrados neste sábado, seguido de Palmas com 23, Tocantinópolis 11, Xambioá 11 e Darcinópolis com 10. Os demais são: Aguiarnópolis (2), Aliança do Tocantins (1), Araguaçú (1), Araguanã (1), Araguatins (2), Axixá do Tocantins (1), Barra do ouro (1), Colinas do Tocantins (2), Esperantina (2), Fátima (1), Figueirópolis (2), Filadélfia (2), Formoso do Araguaia (6), Gurupi (6), Itaguatins (6), Luzinópolis (2), Nova Olinda (1), Paraíso do Tocantins (2), Pedro Afonso (1), Pequizeiro (1), Porto Nacional (1), Praia Norte (5), Riachinho (1), Rio Sono (1), Sampaio (2), Santa Rosa do Tocantins (1), Santa Tereza do Tocantins (2), São Sebastião do Tocantins (2).

Araguaína agora soma 1.081 casos da doença, mas que o dobro de Palmas que tem 391 casos da doença. Gurupi tem 73 casos e Paraíso do Tocantins 70. Neste sábado, o Tocantins também diagnosticou 8 casos positivos do novo coronavírus para os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná e Sergipe.