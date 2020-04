Em mais uma atualização de casos de infecções pelo novo coronavírus no Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu a notificação de mais 21 novos casos da Covid-19 no Estado. De acordo com o 46° boletim epidemiológico, os novos registros foram nas cidades de: Araguaína, Palmas, Gurupi, Bandeirante, Axixá do Tocantins, Paraíso do Tocantins e Nova Olinda.

Além disso, mais uma morte ocorreu em decorrência da doença no Estado. A SES confirmou nesta quarta, que o caminhoneiro Valdir Conceição Teles, de 52 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas. Com as novas confirmações, o Tocantins passa a ter 137 casos da doença notificados ao Ministério da Saúde (MS). Até o momento, 18 cidades tocantinenses registram casos da doença.

Nesta quarta, das 68 amostras testada no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), 18 são positivas nos municípios de Araguaína (9), Palmas (3) Gurupi (2), Bandeirante (1), Axixá do Tocantins (1), Nova Olinda (1) e um caso de residente em outro Estado.

Pelo Lacen, os nove diagnósticos de Araguaína são de quatro homens de 30, 32, 49 e 22 anos e cinco mulheres de 46, 19, 24, 35 e 70 anos. Os casos de Palmas são dois homens (21 e 81 anos) e uma mulher de 43 anos. Em Gurupi, os novos registros são de um homem de 28 anos e uma mulher de 44 anos. Em Bandeirante, Axixá do Tocantins e Nova Olinda, são três homens de 26, 32 e 37 anos. Já o caso de outro estado é de um homem de 50 anos de Goiás.

Somando os novos números, o Tocantins contabiliza 3 óbitos, 108 pessoas em isolamento domiciliar e 13 internados, sendo 10 em hospital público e 3 em hospital privado. Vinte e seis pessoas já se recuperaram da doença.