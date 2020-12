Neste sábado, 5, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os dados da Covid-19 no Tocantins. Com 318 novos registros da doença, o Estado chegou a 83.330 pessoas que já foram infectadas pelos vírus em 265 dias de pandemia. Do total de casos, são 74.957 pacientes que já se recuperaram da doença e 7.164 ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar).

Em relação ao último sábado, 28, quanto o Estado tinha 81.226, o aumento foi de 2.034 casos. A SES informa que dos novos casos, 120 são das últimas 24 horas e o restante é de exames coletados em dias anteriores, mas que só tiveram seus resultados liberados agora.

As duas primeiras cidades tocantinenses com o maior número de registos, são também as mais populosas do Estado. De acordo com o boletim da SES, Palmas já teve 19.456 diagnósticos positivos da doença e Araguaína 16.784,

Óbitos

O boletim da SES apontou também que quatro novas mortes em decorrência da doença foram registras, com isso o Estado chegou aos 1.179 óbitos por conta da doença. Segundo a pasta, os novos óbitos são:

1. Homem, 59 anos. Residente em Araguaína. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica. Óbito dia 16/05/20 no Hospital Regional Público da Transamazônica.

2. Homem, 61 anos. Residente em Porto Nacional. Comorbidades: sem relato. Óbito dia 28/08/20 no Hospital Regional de Porto Nacional.

3. Homem, 66 anos. Residente em Brejinho de Nazaré. Comorbidades: Insuficiência renal. Óbito dia 26/11/20 no Hospital Estadual de Combate à Covid.

4. Homem, 73 anos, residente em Carrasco Bonito. Comorbidades: Doença cardiovascular crônica e Diabetes. Obito em 01/12/20 no Hospital Regional de Araguaína.