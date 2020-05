Uma mulher de 87 anos que apresentou sintomas de Covid-19 no dia 24 de abril faleceu na madrugada desta segunda-feira, 11, no Hospital Geral de Palmas (HGP). Moradora de Guaraí, a paciente é a 12ª morte pela doença no Estado. A informação é da página oficial da Prefeitura de Guaraí. Ela é a primeira morte pela doença registrada no município, a 193 km da Capital.

Segundo a nota, após sentir os sintomas um dos exames deu positivo e precisou ser internada no Hospital Regional de Guaraí (HGR) no dia 2 de maio. Dois dias depois, precisou ser encaminhada para o HGP, onde faleceu.

"A Prefeitura de Guaraí lamenta a perda e se solidariza com a dor de seus familiares e amigos e estende suas sinceras condolências. Que Deus conforte seus corações, amenizando toda dor e sofrimento! Estamos firmes na luta pela recuperação de todas as vítimas da Covid-19, em Guaraí", encerra a nota.