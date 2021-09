Vida Urbana Tocantins receberá doses exclusivas para adolescentes com comorbidades Nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, Estado deve receber 30.420 doses de Pfizer e 7.000 da AstraZeneca

Devem chegar na noite desta sexta-feira, 24, mais 30.420 doses de Pfizer/Biontech para a vacinação contra a Covid-19. Desse número, 11.700 vacinas serão destinadas a imunização de adolescentes com comorbidades e deficiências permanentes, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou com base nas recomendações do Ministério da Saúde (MS). “Embora alguns municí...