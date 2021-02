Vida Urbana Tocantins recebe nova remessa da vacina Coronavac Ministério da Saúde enviou 45.600 mil doses do imunizante que serão destinadas aos trabalhadores da saúde e idosos

Na madrugada deste domingo, 7, o Tocantins recebeu uma nova remessa de doses da vacina Coronavac. Foram 45.600 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). De acordo com o governo, as novas doses serão destinadas a vacinar mais 6% dos trabalhadores da saúde, 6% dos idosos de 80 a 89 anos e 100% dos idosos de 90 anos ou mais, seguindo os cri...