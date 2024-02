O Tocantins recebeu o primeiro lote de vacinas contra a dengue, com 11.540 doses Qdenga, destinadas, nesse primeiro momento, para crianças e adolescentes entre 10 e 11 anos. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou a informação na tarde desta sexta-feira, 23.

Do total de vacinas recebidas, 9.082 doses foram destinadas para Palmas. A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informou, em nota, que “aguarda recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde sobre o repasse de doses e início da vacinação”.

Segundo a SES, "o público geral a ser imunizado até dezembro de 2024 é na faixa etária de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias", conforme uma orientação do Ministério da Saúde. São necessárias 58 mil doses no Tocantins para atender as 28.805 crianças e adolescentes.

A secretaria divulgou que a vacina contra a dengue age com objetivo de reduzir as hospitalizações e óbitos. "As doses destinadas para aplicação da segunda dose (D2) serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema da vacinação", informou a SES.

Vacinas serão distribuídas na segunda-feira, 26

De acordo com a SES, na tarde desta sexta-feira, 23, a Central Estadual de Distribuição de Imunizantes Biológicos realiza a separação e a organização dos imunizantes que serão distribuídos na próxima segunda-feira, 26, aos municípios. Confira quais municípios e a quantidade de doses que cada um vai receber.

Palmas (9.082 doses), Miracema do Tocantins (544 doses), Miranorte (367 doses), Rio dos Bois (92 doses), Rio Sono (148 doses), Novo Acordo (143 doses), Aparecida do Rio Negro (166 doses), Lajeado (116 doses), Santa Tereza do Tocantins (105 doses), Tocantínia (352 doses), Lagoa do Tocantins (135 doses), Fortaleza do Tabocão (116 doses), São Félix do Tocantins (69 doses) e Lizarda (102 doses).