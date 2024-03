Redação Jornal do Tocantins

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) iniciou o monitoramento de duas doenças aviárias no Tocantins. Até junho, as equipes vão verificar se há Influenza Aviária (IA) e Doença de Newcastle (DNC) na avicultura comercial e de subsistência do período 2023/2024.

O objetivo é comprovar a ausência viral e, em casos suspeitos, realizar uma rápida investigação e erradicação.

Conforme divulgado, no decorrer deste mês, as equipes da Adapec realizaram visita a uma granja comercial de Monte Santo, região oeste do Tocantins. Esse trabalho teve início em janeiro deste ano em outras regiões do estado e continuará até junho, abrangendo propriedades rurais e granjas comerciais avícolas.

"O Tocantins é considerado livre da Influenza Aviária e Doença de Newcastle e tem seguido rigorosamente o Plano de Vigilância do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que dentre seus principais objetivos inclui a detecção precoce em populações de aves domésticas e silvestres, a comprovação de ausência na avicultura industrial e o monitoramento das cepas virais da IA para embasar estratégias de saúde pública e animal", divulgou a Adapec.

A recomendação para os produtores rurais é que as aves só devem ser adquiridas em casas agropecuárias licenciadas, que compram de empresas com boletim sanitário. Afirmando que os animais foram vacinados e estão com a sanidade em dia.

Notificação

Em caso de suspeita da doença, os produtores devem entrar em contato com uma unidade da Adapec presente em um dos 139 municípios do Estado ou por meio do telefone 0800 063 1122.