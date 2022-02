Vida Urbana Tocantins oferta 30 vagas para profissionais de saúde em 20 cidades Vagas estão abertas desde essa segunda-feira

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou a disponibilidade de 30 vagas para profissionais da saúde em 20 cidades do Estado. As vagas estão abertas desde essa segunda-feira, 21. São vagas para médicos, psicólogos, farmacêuticos, educador físico e odontólogo. O levantamento foi realizado pela equipe de técnica e de apoio institucional...