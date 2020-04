O Tocantins continua com 12 casos confirmados de Covid-19 desde a última terça-feira, 31. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o Boletim Epidemiológico atualizado na noite desta quinta-feira, 2. Segundo a secretaria, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), realizou 35 exames para Covid-19 com todos os resultados negativos. Dentre os casos confirmados, nove estão em Palmas e três em Araguaína.

O último caso confirmado é de uma paciente de 50 anos que apresentou febre, tosse seca e coriza há 12 dias de Araguaína. A mulher informou a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína que pasta que ficou em isolamento domiciliar e teve contato com familiares nesse período, entre eles o esposo e o filho, que são caminhoneiros e estão em viagem.

A pasta informou que um dos exames, das 10 amostras encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, retornou negativo. O Instituto não deu previsão de quando sairão os resultados dos demais testes enviados. Atualmente, existem 13 mil exames para serem realizados no Instituto.