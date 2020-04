O Tocantins segue com 26 casos de Covid-19 nesta segunda-feira, 13. O último caso confirmado ocorreu na Capital, neste domingo, 12. Com a confirmação, o Estado registra 26 casos da doença. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), analisou 15 amostras para Covid-19, todas negativas.

Dos 26 casos confirmados no Tocantins: 16 são em Palmas, seis em Araguaína, um em Gurupi, um em Dianópolis, um em Paraíso e um em Cariri do Tocantins. A SES reforça que o Tocantins continua sendo o único sem óbito pela doença no Brasil.

A Polícia Militar desmentiu um suposto caso de Covid-19 em um policial militar de Talismã neste domingo, 12, e também informou que o caso do militar, diagnosticado com a doença em Cariri do Tocantins está em isolamento e acompanhado pela equipe médica e serviço social do 4º Batalhão da PM de Gurupi. A PM informou nesta segunda-feira que cinco policiais militares do destacamento de Figueiropolis que estavam em quarentena após confirmação de um caso de da doença em um policial militar, dois policiais militares que apresentaram sintomas de gripe testaram negativo para o novo coronavirus.

Conforme a PM, demais policiais militares afastados não realizaram teste devido não apresentarem nenhum tipo de sintoma. A PM informou que apesar do resultado negativo os policiais militares continuam em quarentena e isolamento domiciliar por 14 dias seguindo o Plano de Contingenciamento da PMTO de forma a garantir a saúde de toda tropa e da sociedade e o policial diagnosticado positivo para a Covid-19 está isolado em tratamento domiciliar, em situação estável e se recupera bem.

SES reforçou também que os dados contidos no boletim epidemiológico são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até às 17h. Já os casos confirmados após esse horário serão informados no boletim do dia seguinte.