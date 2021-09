Vida Urbana Tocantins institui cadastro para Área de Soltura de Animais Silvestres Serão implementadas mediante cadastro e autorização específicos emitidos pelo Naturatins

O Tocantins instituiu o cadastro de Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas) no Estado. Com isso, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) passa a estabelecer critérios, normas, padroniza procedimentos e documentos para autorização desse tipo de área, em território tocantinense. As Asas serão compostas por áreas que possuam características ambien...