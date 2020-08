Estimativa populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira, 27, mostra que entre 2019 e 2020 o Tocantins ganhou 17.382 habitantes, um crescimento de 1,11%. A População estimada do estado passou de 1.572.866 para 1.590.248 e é o quarto estado menos populoso do país.

O comunicado do IBGE diz que em 1º de julho de 2020 o Brasil contava com 211,8 milhões de habitantes em 5.570 municípios, com um acréscimo populacional de 0,77% em relação ao ano anterior.

Os dados mostram que Palmas é a cidade do estado que mais ganhou habitantes em relação à estimativa anterior e ultrapassou a marca de 300 mil habitantes. A capital aumentou 7.169 habitantes, um crescimento de 2,40%, ao passar de 299.127 para 306.296. Segundo o IBGE, é a segunda maior taxa de crescimento entre as capitais (2,40%).A capital com maior taxa de crescimento geométrico no período 2019-2020 foi estimada para Boa Vista (5,12%). A menor foi para Porto Alegre, com 0,30% de crescimento.

Na maioria das cidades do Estado houve crescimento populacional, mas em 37 delas o número de moradores caiu. Neste segmento, Miracema é a que mais perdeu: 312 habitantes. A cidade passou de 18.248 para 17.936, uma queda de 1,71%.

Confira a variação de cidade por cidade.