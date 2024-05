Vida Urbana Tocantins faz primeira captação e transporte de múltiplos órgãos de 2024 Cinco pacientes que esperavam por transplante foram beneficiados com as doações de fígado, rins e córneas

Nesta sexta-feira (17) o estado realizou a primeira captação e transporte de múltiplos órgãos deste ano após um adolescente, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro clínico que evoluiu para morte encefálica. Com o apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), a ação ocorreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) e aco...