Vida Urbana Tocantins está com 77.528 casos confirmados e 1.125 mortes por Covid-19 Secretaria da Saúde também registrou mais cinco mortes no boletim desta quinta, 12

Dados do 242º boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirma mais 239 casos da Covid-19 no Tocantins nesta quinta-feira, 12. O dado confere ao Tocantins 77.528 casos acumulados, com 67.487 recuperados, 8.916 ainda isolados e 1.125 mortes, conforme o documento. Há 82 pessoas internadas pela doença. Colinas (63), Araguaína (31) e Palmas (24) l...