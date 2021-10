Vida Urbana Tocantins está com 3.578 mandados de prisão em aberto, aponta Conselho Nacional de Justiça Banco do CNJ mostra que do total de mandados, 3.389 são de procurados e 189 são foragidos da Justiça; mandados de prisão mais antigos são de 1998, mais de 22 anos atrás

No Tocantins, 3.578 mandados de prisão estão pendentes de cumprimento, de acordo com os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O número corresponde a 80,35% do total de privados de liberdade no Estado que, segundo o CNJ, até esta quinta-feira, 30, essa população era composta por 4.453 pessoas. Dos mandad...