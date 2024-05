Vida Urbana Tocantins envia bombeiros militares para ajudar em resgates de vítimas no Rio Grande do Sul Executivo determinou neste domingo (5) o envio imediato de homens do Corpo de Bombeiros para prestar assistência ao estado gaúcho

Bombeiros do Tocantins vão ajudar no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul. Neste domingo (5), o governo determinou o envio imediato de oito homens do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) e equipamentos ao estado do Rio Grande do Sul (RS). As equipes devem se reunir na Companhia Independente de Busca e Salvamento (Cibs), na Praia da Graciosa, para fazer um briefi...