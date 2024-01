Vida Urbana Tocantins decreta situação de emergência devido à estiagem prolongada Documento consta publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira, 9, e tem validade de 180 dias. Defesa Civil de Talismã ressalta prejuízos irreparáveis aos produtores

Devido à estiagem prolongada, o Governo do Estado do Tocantins decretou situação de emergência. O Decreto n° 6.724 consta publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira, 9, e tem validade de 180 dias, contados a partir da data de publicação, podendo ser prorrogado por igual período. A medida tem como objetivo reduzir os impactos causados pelo baixo índice pluvi...