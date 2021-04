Vida Urbana Tocantins contabiliza 978 novos diagnósticos positivos e 25 novas mortes por Covid- 19 nesta quinta Estado acumula 141.913 infectados e 2.057 óbitos desde o início da pandemia

O Tocantins contabilizou 978 novos casos confirmados da Covid-19 e 25 novas mortes no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 1º. Com os novos números, o Estado acumula 141.913 diagnósticos positivos e 2.057 óbitos em decorrência de complicações causadas pela doença, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Conforme a SES, do número de infectados total,...