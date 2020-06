Com 350 novos casos confirmados da Covid-19, o Tocantins chega aos 9.098 diagnósticos positivos da doença desde o início da pandemia, conforme a Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 24. Esses casos, que correspondem a incidência de 578,43 por 100.000 habitantes, estão distribuídos em 111 municípios, sendo que Araguaína e Palmas concentram, juntos, mais da metade dos casos, 54,1%.

Do número total, 5.670, ou seja, 62,3% são de pacientes recuperados nesses mais 101 dias de casos no Estado. Apesar da divulgação do número de curados, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) não informa detalhes como idade, sexo ou cidade de residência dessas pessoas livres da doença. Nesta terça-feira, 23, o Jornal do Tocantins solicitou a SES um levantamento sobre esses dados dos curados, entretanto até esta quarta ainda não teve retorno.

Os demais 3.247 são pacientes ainda em isolamento domiciliar hospitalar, que correspondem a 35,6% do total. Sendo que entre esses estão os 350 novos registros desta quarta. Os novos casos são em Araguaína (105), Palmas (62), Porto Nacional (29), Xambioá (23), Colinas do Tocantins (11), Formoso do Araguaia (10), Nova Olinda (10), Araguatins (9), Buriti do Tocantins (8), Santa Terezinha do Tocantins (8), Tocantinópolis (8), Augustinópolis (6).

As demais cidades com novos registros contabilizaram menos de cinco caros e são Araguaçú (5), Esperantina (5), Couto Magalhães (4), Guaraí (4), Gurupi (4), Itapiratins (4), Sampaio (3), Sítio Novo do Tocantins (3), Bandeirantes do Tocantins (2), Carrasco Bonito (2), Goiatins (2), Itaguatins (2), Monte do Carmo (2), Nazaré (2), Tocantínia (2), Aguiarnópolis (1), Almas (1), Barrolândia (1), Colmeia (1), Cristalândia (1), Fátima (1), Goianorte (1), Maurilândia do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Oliveira de Fátima (1), Palmeirante (1), Paraíso do Tocantins (1), Piraquê (1), Rio dos Bois (1) e Santa Fé do Araguaia (1).

Mortes

O número de mortes no Tocantins pela Covid-19 chegou a 181 casos, conforme o Boletim da SES, sendo que Araguaína tem o maior registro de óbitos com 52, seguido de Araguatins e Palmas, 16 e 15. Entretanto, o 16º caso da Capital, divulgado pela Prefeitura de Palmas nesta terça não está ainda entre os números do Estado.

Ao ser questionado a SES disse que o caso pode não ter sido informado a tempo para a gestão da saúde pelo Município. A morte da mulher de 40 anos, que estava em tratamento contra um câncer em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital de Goiânia (GO), ocorreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Já as duas mortes contabilizadas pela SES nas últimas 24 horas são de um homem de 74 anos, residente de Sampaio e tinha problemas cardíacos, já a outra é de uma mulher de 65 anos, residente de Couto Magalhães com insuficiência renal crônica e hipercalemia.

Esse número de mortes no Tocantins representa uma letalidade de 1,98% da doença no Estado, o valor é um pouco menor que nos dois dias anteriores quando passava um pouco de 2%.