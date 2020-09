A Secretaria Estadual da Saúde (SES) contabilizou 786 novos casos confirmados para Covid-19 em 86 municípios, além de dez novas mortes nesta terça-feira, 22. Os dados confirmados nesta data somassem aos dos 191 dias de pandemia, que chegam aos 64.273 casos confirmados da doença, sendo que 46.843 pacientes estão recuperados e 16.553 ainda são ativos.

O Tocantins ainda tem 877 óbitos registrados por complicações da doença em moradores de 102 dos 139 municípios tocantinenses. A SES ainda no Boletim Epidemiológico, divulgado diariamente, informa que as gestões de saúde municipais e estaduais já receberam 195.370 notificações de supostos infectados, no período.

Novos casos

Dos novos doentes registrados, a SES informou que há registros das últimas 24 horas e também de exames coletados em dias anteriores e liberados nesta segunda-feira, 21. Dos 786 novos infectados, 197 são desta segunda-feira.

Já das mortes, na últimas 24 horas nenhum registro foi acionado ao sistema antes do fechamento do Boletim desta terça. Os casos são das duas últimas semanas, com óbitos ocorridos de 11 a 20 de setembro.

Confira os detalhes divulgados pelas SES sobre esses novos falecimentos por complicações da Covid-19: