Tocantins contabiliza 4.067 mortes de Covid-19; sete delas informadas nesta quarta-feira Secretaria de Estado da Saúde (SES) também informou do documento mais 1.136 novos casos confirmados para Covid-19. Deste total, foram registrados 432 nas últimas 24 horas

Tocantins contabiliza mais sete mortes causadas por complicações da Covid-19. Destas vítimas, cinco são idosos acima de 60 anos. As outras duas, um homem de 47 anos, sem comorbidades. Ele morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) no mês de junho do ano passado. A outra vítima, uma jovem de 28 anos, morreu em Araguaína, norte do Estado, no dia 23 de julho de 2021 e tinha c...